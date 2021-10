Het Britse Lagerhuislid David Amess is doodgestoken tijdens een bijeenkomst met zijn kiezers (surgery). De politie heeft de dader gearresteerd en is volgens bovenstaand bericht niet op zoek naar eventuele medeplichtigen. Amess was lid van de Conservatieve partij en bezette een zetel voor Southend West. Vijf jaar geleden werd er ook al een Britse parlementariër doodgestoken (niet door GeenStijl, maar door een rechtsextremistische leipo), dat was Jo Cox van Labour, die destijds ook op weg was naar een surgery in haar district. Livestream na de breek. What a mess.

David Amess (1952-2021)

Strijder