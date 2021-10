Er ging een schok door het politiekorps toen motoragent Arno werd doodgereden, door vrachtwagenchauffeur Edwin Mijnders, de man die eerder al motoragent Dennis van de sokken reed, een 79-jarige fietsster vermoordde en over wie het CBR 'meerdere meldingen' had ontvangen. Motoragenten mochten chauffeur Edwin niet meer controleren, omdat hij het stempel 'levensgevaarlijk' had gekregen. Dan zou je zeggen: er is geleerd van de dood van motoragent Arno (en de aanslag op motoragent Dennis, en de dood van de fietsster) en men doet er alles aan ándere staatsgevaarlijke idioten van de weg te houden. Nu is er minimaal één andere chauffeur die van de politie het predikaat 'die wil je eigenlijk niet op de weg hebben' heeft gekregen, maar nog steeds doodleuk met de vingers aan de tachograaf zit te friemelen: "We hebben in onze eenheid op dit moment ook een vrachtwagenchauffeur rondrijden waar we bij diverse controles gezien hebben dat hij afwijkend gedrag vertoond. Daar zijn we wel voorzichtig mee. We willen opnieuw een duidelijk signaal afgeven aan het CBR en hen vragen kritisch te kijken naar de rijvaardigheid en de geschiktheid van deze chauffeur." WIE is het. WAT heeft hij gedaan. WAAR rijdt hij zoal. WANNEER rijdt hij daar. WAAROM mag hij nog rijden. HOE veel politieagenten moeten er nog sterven voor dit soort idioten - beroepschauffeur - gewoon van de weg gehaald worden?