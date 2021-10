"Sywert (CDA) en kompanen verdienden 28 miljoen euro aan een schimmige CDA-mondkapjesdeal met een CDA-ministerie"

Schimmig wellicht, omdat Van Lienden intensief gebruik heeft gemaakt van zijn contacten bij het CDA en eea dus riekt naar 'vriendjespolitiek', maar ja, uiteindelijk was het ministerie dat die miljoenen voor die mondkapjes betaalde daar toch ook zelf bij?

Van Lienden en zijn kompanen zijn vast niet de enigen die lekker zijn binnen gelopen op die coronacrisis. Waarom zou je hem zijn miljoenen willen afpakken? Dat is alleen te rechtvaardigen als er duidelijk misdaad in het spel is, en dat is er volgens mij niet.

Een hele andere kwestie is uiteraard dat hele ''Om niet'' gedoe van Van Lienden: overal in de media goede sier maken dat hij 'onbaatzuchtig' de Nederlandse zorg wilde helpen, maar onderwijl 9 miljoen opstrijkend. Zoiets noemen wij 'hypocriet'. En de juiste straf daarvoor lijkt me dat zijn rol als 'politiek duider', 'tafelgast', en 'praatjesmaker' voorgoed uitgespeeld is. Het lijkt me ook sterk dat hij in de toekomst nog ooit in die rol zal worden uitgenodigd. Op die manier komt loontje om zijn boontje en ik vind dat niet meer dan terecht.