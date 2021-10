Om te beginnen: Hoera voor het Midden-Oosten!

Na ruim 4000 jaar mensen te hebben gehuisvest, is het in Zandlandistan nog steeds een onmetelijk diepe poel van ellende, bloed en grenzeloos giftige geloofswaanzin! Over dat laatste later meer.

Gelukkig staan Nederland (en Duitsland) klaar um dass allen zu schaffen en zijn ze niet te beroerd om de hekken van de verzorgingsstaat wa-gen-wijd open te zetten voor alle totaal verknipte zielen uit Midden-Oostenië. Zelfs Mart Smeets adviseert iedereen en zijn moeder om tenminste drie vluchtelingiërs effe tijdelijk in zijn/haar huis te nemen. Uiteraard tijdelijk, want onze Regering staat niet alleen in de startblokken om de gevluchte neurochirurgen de komende tien jaar te overstelpen met koffers aan geld; óók en vooral gaat Bouwend Nederland met een ongedekte cheque van de Belastingbetalert aan de slag om die arme drommels te voorzien van extra luxe appartementen, bungalows en landhuizen. In het groen uiteraard, want ze zijn extra kwetsbaar voor de aanblik van teveel beton.

Dus daarom ook eerst een toepasselijk liedje, want die aantallen van gemiddeld 12.000 Asielzoekiërs per week is ook zo bescheiden. Dat kan (nóg) gezelliger:

Waarom is het voor Zandlandiërs niet mogelijk om zich eens tachtig jaar te onthouden van enige vorm van copulatie?

Aan de wijze van uitdossing van het vaginadragende deel van de bevolking zal het niet liggen, echter de botviering van de vleselijke driften van de penisdragers zijn in het licht van de wil van Wollah eigenlijk volstrekt onlogisch.

Immers, volgens Wollah gaat het niet om het aardse leven, maar om het leven erna. Het draait allemaal om het tot in de eeuwen der eeuwen grenzeloos kapot batsen van zevenhonderd-en-zesenvijftigduizend hitsige spookwijven die ergens in de stratosfeer hun feestje zouden hebben. En dat dan voor iedere sterveling zo'n privéfeestje met zevenhonderd-en-zesenvijftigmiljoen vleeswijven klaar staan om zich onbeperkt in alle holtes te laten afsauzen; het is een fantastisch beeld!

Vooralsnog blijft dat voor menige, aardse Zandlandiër vooral een feestje in het hoofd en aardse vrouwen hebben al helemaal niks te dromen. Die fungeren als fokzeug om de banale behoeftes van Wollah middels wat ongestructureerd pikgesteek vorm te geven als nageslacht. De wil van Wollah wordt vanaf de geboorte in het nageslacht geknuppeld met alles waarmee maar gedreigd kan worden. En zo begint ook dát nageslacht weer aan het leven met als allerhoogste ideaal een zo groot mogelijke collectie eigen kinderen en een afgeranselde, eigen vrouw waarvan de etterende builen en blauwe plekken mooi moeten worden afgedekt met zo'n boerka. Boerkadragende vrouwen lijken net op lopende, kloppende penissen in een katoenen condoom.

Welnu, just my two cents.