Het wordt spannend, daar op de Turkijering. Mercedes-voetveegje Failtteri Bottas start op P1 om fluks aan de kant te gaan voor Max Verstappen (P2) en vanuit de achtergrond komt Lewis Hamilton, verreweg de snelste tot nu toe in het weekend, opstomen om de Nederlander niet aan de horizon te laten verdwijnen. Hamilton start op P11 vanwege een gridstraf en het is aan de knielende knakker om de schade met Verstappen te beperken, want het verschil in het kampioenschap is als het verschil tussen een Toyota Prius en een Pagani Zonda. Haast niets dus. Tussen Verstappen en Hamilton op de startopstelling drie Honda-coureurs: Gasly, Perez en Tsunoda, die hopelijk goed hebben opgelet tijdens de alternatieve racebriefing. De F1 van Turkije, met beter asfalt dan de vorige keer, LIVE bij de tandartsboor!

UPDATE: Bottas P1, Verstappen P2, Hamilton P5. Max pakt leiding in WK