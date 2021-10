Politicus houdt zich aan verkiezingsbelofte! En met verkiezingsbelofte bedoelen we de onderstaande serie aan losgeslagen demagogie tegen ongevaccineerden die zijn weerga in de Westerse wereld niet kent. En we hebben het al vaak genoeg geduid, maar we doen het gewoon nog een keer. Want wat u hier ziet is natuurlijk een man die zich na een leven lang het meest zachtmoedige persona ter wereld uit te dragen, EINDELIJK gevrijwaard voelt zijn agressieve impulsen richting een toegestane groep te kanaliseren. En, nja, vanaf 30 oktober geldt voor Canadezen een vaccinatieplicht voor:



"- Air passengers flying on domestic, transborder or international flights departing from airports in Canada.

- Rail passengers on VIA Rail and Rocky Mountaineer trains.

- Marine passengers on non-essential passenger vessels, such as cruise ships, on voyages of 24 hours or more"

Een negatief testbewijs volstaat niet langer, en de status van een herstelbewijs (dat zeven keer beter beschermt dan volledige vaccinatie) is ons even onduidelijk. De website van de Canadese overheid bericht er in ieder gval niet over in hun officiële persbericht. Voor Canadezen die Canada van buitenaf betreden volstaat een test of herstelbewijs nog wel.

Toestand hè? Ondertussen stoppen Denemarken en Zweden naast alle maatregelen ook nog eens met het toedienen van Moderna aan mensen die in of na 1991 geboren zijn, in verband met het veroorzaken van zeldzame hart- en vaataandoeningen.

Hier ging-ie definitief dark

Strekking kraakhelder: ongevaccineerden zijn de vijand

"geen medelijden met ongevaccineerden en hun totale uitsluiting"

"Do the right thing or... "