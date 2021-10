: Maar in je reactie op Patje ga je zelf in de 1e zin beginnen over het tegenhouden van mutaties. Maar vervolgens gaat het daar niet over. Je bedoel dat jouw opmerking ging over dat hij dit soort dingen ook voor zich kan houden. Goed, dat zou kunnen maar ik denk dat een deel, zo blijkt ook uit andere reacties, wel geinteresseerd is naar het hoe en waarom en de gevolgen dan.

En waar het dus eigenlijk juist WEL over zou moeten gaan is dat wat ik nou juist benoemde. Maar daar hoor je verder niets over, zolang wij hier namelijk maar goed gevaccineerd zijn. Hell, zo goed zelfs dat we het bijna moeten om nog wat te mogen. Dit alles in de naam van "dan zijn de zwakkeren beschermd". Kletskoek. Allemaal eigenbelang die vaccinatie. Als de zwakkeren beschermd zijn dmv vaccinatie hoeft iemand met een zeer klein risico op ziekenhuisopname zich wat mij betreft niet te laten vaccineren. Die komt vanzelf wel aan de beurt en bouwt een eigen weerstand op. Ja nee maar de mutaties, de mutaties. Uhu, het loopt wel los met die mutaties.

Heb het eerder al aangehaald, we zitten nu bij Delta en er is wel sprake van hier of daar met een nieuwe variant, maar vooralsnog lijkt het nog wel iets mee te vallen. Dus die paar % die hier nog rondloopt afgezet tegen de honderden miljoenen mensen elders is een druppel op een gloeiende plaat.