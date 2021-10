Hamilton is een groot coureur gezien de cijfers en statistieken echter een kleine maar....

Al die jaren was er gewoonweg geen of amper concurrentie. Wanneer er concurrentie was kwam dit uit eigen gelederen. Nu er wel concurrentie is van buitenaf zie je dat Lewis het lastig heeft aangezien hij en Mercedes alles uit de kast (voornamelijk randzaken) halen om de concurrentie dwars te zitten. Huilen over een flexibele spoiler, huilen over verneemt agressief rijgedrag, huilen over... tja waar niet over! Max zit in Lewis zijn hoofd en dat vind Lewis niet prettig