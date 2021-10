We leven in Nederland in een nieuw koloniaal tijdperk. In een uitermate rap tempo wordt ons land opgerold door lieden die niet beste bedoelingen hebben met de oorspronkelijke bevolking. Helaas is de Nederlandse kiezer niet in staat om zijn zorgen om te zetten in daden, dus blijven politieke partijen zoals D66 en VVD aan de touwtjes trekken, zonder dat er maar iets verandert aan deze alarmerende ontwikkeling.