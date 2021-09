Hou op met janken over het uitsluiten van Wilders en Baudet. Die sluiten zich met hun standpunten over o.a. De EU en de Euro zichzelf uit. Het is allemaal niet fraai en ik betwijfel of het een succes wordt, gezien de verziekte (persoonlijke) verhouding tussen Kaag enerzijds en Rutte en de CU anderzijds. Blijft staan dat Kabinet Rutte 3, op het CDA na, wel degelijk de zegen van de kiezer heeft gehad. In dat opzicht i Rutte 4 eigenlijk wel logisch. Dus men kan wel roepen dat "de wil van het volk" niet wordt uitgevoerd omdat het niet is wat u gehoopt had, maar dat is dus feitelijk gezien niet zo. Nederland ziet noch een kabinet over links, noch een kabinet over populistisch-rechts zitten