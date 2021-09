GeenStijl Café Mega Mix 74 Playlist:



1. This War Is Ours - Escape the Fate (2008) - @Stijlloser_from_NL

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978)

4. Guru Josh Project - Infinity (1990) - @Wilderst

5. Serhat - Say Nah Nah Nah (2019) - @Van Oeffelen

6. Britney Spears - Toxic (2003) - @Toetsenbordcomplex

7. Wulfband - Aggressivität (2014) - @klamme.vla

8. Epische Intro Compilatie: (dank voor de vele inzendingen!)

● Infadels - Love Like Semtex - @neonreclame

● Rage Against The Machine – Fist Full Of Steel @Stijlloser_from_NL

● The Human League - Don't You Want Me - @patje

● Technotronic - Pump Up The Jam - @jaja

● Faith No More – Epic - @Patje

● Shirley Bassey – Goldfinger - @Papa Jones

● Mothers Finest – Piece Of The Rock - @Arnold Layne

● Metal Church – The Dark - @wilderst

● Phantom of the Opera – Overture - @Grachus

9. The Boomtown Rats - I Don't Like Mondays (1979) - @Papa Jones

10. Sirius - Alan Parsons Project (1982) - @van Oeffelen

11. Donna Summer - MacArthur Park (1977) - @Papa Jones

12. Merci Mercy - Fall Apart (2020) - @wilderst

13. Telex - Moskow Diskow (1979) - @Sneerpoets

14. The Communards - Don't Leave Me This Way (1986) - @lezeres

15. The Jimi Hendrix Experience - Voodoo Child (1969) - @Roos (assist @Patje)

16. Oasis - I Hope I Think I Know (1997) - @RickyLaRue

17. R.E.M. - Drive (1992) - @Wattman (assist MickeyGouda)

18. Stiff Little Fingers - Alternative Ulster (1978) - @Nuuk

19. Rammstein - Spieluhr (2001) - @Stijlloser_from_NL

20. The Doors - The End (1969) - @K1100 (bonustrack)