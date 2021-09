Terecht zorg om massa-immigratie’

Directeur Tom de Veer van Connect International, maakt zich terecht zorgen over de massa-immigratie en straks de vaak grote groep nareizigers met een andere cultuur en religie, stelt Willem Himmelreich.

Via de mensensmokkelaars reizen zij naar het in hun ogen land van melk en honing. Tegen zeer hoge bedragen komen ze vaak vol verwachting aan, hier zijn ze snel een illusie armer. Gemiddeld 1500 asielzoekers per maand komen er binnen, ook de veilige landers hebben geen enkel perspectief. Integratie is makkelijk gezegd, niet voor hen.

Zijn visie is voor hem het Deense model, 1500 asielzoekers per jaar, opvang in gastlanden met een financiële bijdrage, waarin zij zichzelf kunnen ontwikkelen en vormen. De Nederlandse samenleving ziet een onhoudbare en ongewenst effect ontstaan. De hoge kosten van de verzorgingsstaat, het tekort aan sociale woningen om ook de statushouders te huisvesten, de in hun beleving vaak vreemde religie.

