Slecht nieuws voor iedereen die vanochtend zin had om vleeswaren in hersluitbare verpakking en/of Knorr wereldgerechten te gaan kopen bij een van de achttien filialen van Albert Heijn in Amsterdam die zijn DICHTGELIJMD. Ja dat leest u goed. Vanochtend zijn niet één, niet twee, niet drie, niet vier, niet vijf, niet zes, niet zeven, niet acht, niet negen, niet tien, niet elf, niet twaalf, niet dertien, niet veertien, niet vijftien, niet zestien, niet zeventien maar achttien supermarkten dichtgelijmd. Tegelijk. Klinkt als een actie van een locale Extinction Rebellion tak, maar we hopen dan wel dat er biologisch afbreekbare lijm is gebruikt. Maar! En nu moet u even uw scepsis opzij zetten! En zelf onderzoek doen! Niet zomaar de MSM geloven! Wat nou als? Stel he? Dat het iets te maken heeft met? Het idee dat? De suggestie? Dat allemaal wappies de afgelopen dagen lopen te roepen dat je vanaf december alleen nog met een QR-code de Albert Heijn inkomt? Dat is wel erg toevallig toch? Niet?

UPDATE: Daders bekend. Het is actiegroep AH Must Go, die protesteert tegen de plannen van Ahold voor een distributiecentrum in de Lutkemeerpolder.