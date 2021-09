Ten tweede: Discriminatie is in dezelfde situatie iemand op oneigenlijke gronde anders behandelen. Want vooropgesteld: niemand is gelijk, zelfs eeneiige tweelingen niet(ze hebben immers ieder een uniek BSN).

Dat verlegd de vraag dus naar: wat zijn dan oneigenlijke gronden om onderscheid op te maken? En volgens mij hebben we daar een vrij duidelijk lijstje van(gewoon van rijksoverheid.nl):

-Leeftijd

-Seksuele gerichtheid

-Godsdienst en levensovertuiging

-Ras

-Geslacht

-Nationaliteit

-Handicap of chronische ziekte

-Politieke overtuiging

-Burgerlijke staat

-Soort arbeidscontract

-Arbeidsduur

De vraag is dan of je dan covid of vaccinatiestatus als handicap of chronische ziekte kan beargumenteren.

Voor sommige immuun gecompromitteerde mensen die geen vaccin kunnen nemen (op straffe van ernstige bijwerkingen of de dood), zal iedere advocaat daar geen enkele moeite mee hebben. Not sure hoe het zit met medische uitzonderingen en die QR-code, maar mensen dwingen zich regelmatig te laten testen op gronde van hun chronische immuundeficiëntie, lijkt mij nogal een match te hebben met dit lijstje.