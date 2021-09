Daar komen ze aan!

Zoals dat altijd gaat met vakantie: voor je er goed en wel aan gewend bent, is het alweer voorbij. En zo is het ook met het ontspannen weekendje Zwaluwenberg voor Rutte, Kaag en Hoekstra onder de bezielende leiding van Johan Remkes. De kledingmissers zijn uit en te na gelekt en wij zijn nog eventjes het sjoelklassement aan het Wobben, want dit weekend ging het even niet over de inhoud. Net als trouwens de afgelopen 185 dagen formatie, toen het ook al even niet over de inhoud ging. Volgende week gaat de formatie verder, en dan gaat het ook even niet over de inhoud, maar bijvoorbeeld over wie wat wanneer wist over dat Sigrid Kaag af ging treden, hoe gemeen die ene van de ChristenUnie eigenlijk wel niet is en over hoe de kaarten nu anders zijn geschud op het schaakbord na de Stratego van afgelopen donderdag.

UPDATE: Dat was het persmoment met Remkes alweer. Het ging even weinig over de inhoud, maar Remkes denkt dat 'vruchtbare samenwerking' zeker mogelijk is.

UPDATE: Nu Rutte. "Sfeer meer dan uitstekend", maar het is allemaal "ingewikkeld". Er komt ook een beetje een gek plan, met Sophie Hermans die in de APB namens "het brede midden" iets doen met "vraagstukken voor de komende tijd".

UPDATE: Kaag vindt het 'brede politieke midden' ook erg belangrijk. Ze zegt dat de komende Algemene Politieke Beschouwingen, waar ze eerder nog voor afzegde, erg belangrijk zijn.

UPDATE: Het lijkt erop dat de Algemene Beschouwingen, met het plan waar Sophie Hermans een rol in gaat spelen, een soort test voor een minderheidskabinet gaan zijn. Ze gaat in de Kamer op zoek naar meerderheden voor aanpassingen van de begroting van het demissionaire kabinet.

UPDATE: Hoekstra spreekt over "gematigd optimisme".

