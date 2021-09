De Nederlander die op het festival Extrema Outdoor in België onwel werd en overleed (b)lijkt Jean-Paul Roels te zijn, zo maken we op uit de rouwberichten en steunbetuigingen op zijn Facebookpagina. JP was een soort pocket-Willem Engel met een matige cameraradar. Hij streed tegen de QR-maatschappij, maar zat tevens vrij diep in het konijnenholletje met een actieve strijd tegen het 'onveilige' coronavaccin, wat zich uitte in onhebbelijk dedain richting wél gevaccineerden. Want sjonge jonge wat is het vaccin toch onveilig, sjonge jonge wat is ivermectine toch een wondermiddel, sjonge jonge wat zijn gevaccineerden toch superdomme idioten, en trouwens, als zo'n vaccin zo goed werkt: hoe verklaar je dan de 'onwel wordingen en andere vage klachten met desastreuze afloop?' U weet wel, een vaccin gemaakt door de knapste medische koppen ter wereld, getoetst door onafhankelijke medicijnautoriteiten, in klinische proeven getest op tienduizenden mensen, streng gereguleerd op het gebied van bijwerkingen. Vaccins ook die bewezen effectief zijn en voor 98% beschermen tegen ziekenhuis- en ic-opname, wat resulteert in een vijftig keer kleinere kans op ziekenhuisopname dan een niet-gevaccineerd persoon. Je ziet het pas als je het door hebt.

Wat Jean-Paul wél bij zich had, waren xtc-pillen met een gevaarlijke hoeveelheid MDMA, vage pillen die hij mogelijk in Pishokje 2 heeft overgekocht van een zwerver met vijf tanden en een bruine hand, want het wc-papier was op. Pillen gemaakt door Terence en Danny in een tot pillendrukkerij omgebouwde houtschuur aan een zandweg ergens in Oost-Brabant. Terence had op de mavo ooit een 6,2 voor Scheikunde dus is hij chef grondstoffen mixen, terwijl Danny weleens een eitje heeft gebakken en dat maakt ook van zijn persoontje de perfecte drugskok. Een kok van pillen die weliswaar lekker zijn, maarook kunnen leiden tot hoofdpijn, misselijkheid, braakneigingen, hartkloppingen, pijn in de hartstreek, hoge koorts, bewegingsstoornissen en het einde.

En nu is Jean-Paul dood. Misschien door pillen, misschien was hij stiekem tóch gevaccineerd. RIP JP.

Dit soort shit dus