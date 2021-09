Rutte heeft een persoonlijk doel en niks gaat hem ervan afhouden. Als kinderloze is het alleen de geschiedenis die hem nog een nagedachtenis schenkt.

Het is duidelijk dat Kaag een creatie van geheime diensten is en zij moet. In hoever het echt haar eigen ambitie is laat zich raden, maar ze maakt teveel fouten en vijanden. Truth wants to get out.

McKinsey is ook niet meer wat het ooit was, Hoekstra en Wiebes laten niet bepaald zien dat ze de scherpste zijn. Hoekstra is mislukt als minfin, met de aankoop van een belang in KLM en mismanagement van de belastingdienst. Wiebes heeft nergens iets goed gedaan. Gelukkig zijn we van laatstgenoemde verlost, Hoekstra is weg na de volgende verkiezingen.

Wat daarna gaat gebeuren is ieders vraag. Het CDA is kapot, verleden tijd. In deze formatie spelen ze niet in de verlenging, maar in blessuretijd. Links kiest voor identiteitspolitiek en gaat af op de afgrond.

En de VVD na Rutte? Die hebben pas echt een opvolgingsprobleem.