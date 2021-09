Signaalkleuren, kent u die? Martin de Witte uit Leeuwarden wel. Martin de Witte heeft namelijk net als alle andere Leeuwarders een nieuwe gesubsidieerde kliko gekregen, voorzien van een deksel in de signaalkleur fuchsia. En Martin de Witte is dan zo iemand die zegt: ja, goh, jeetje, ik kan dus best veel hebben qua jubelkleurenpalet en signaalgedoe en alles maar fuchsia triggert mij. En daarom heeft Martin vervolgens, heel rebels, de klikodeksel in een andere kleur geverfd (Martin, jij verzetsstrijder!). Het staat er allemaal echt: "We komen er heel de dag langs en dan is zo'n signaalkleur wel een beetje te heftig. Als-ie geel of blauw was geweest, had ik gedacht: prima. Maar deze kleur triggert echt heel erg." Je kunt nu natuurlijk denken OMG BERTJE, WHO THE FUCKING HELL CARES? maar dat is dan mooi buiten de '''nieuws'''-website van RTL 'Nieuws' gerekend. Want daar hebben ze sans ironie een kleurenexpert ingeschakeld om uit te leggen dat "niets zo emotioneel is als kleur". Zo is fuchsia "niet in harmonie met de omgeving", zoals bijvoorbeeld diarreebruin dan wel weer uitstekend past in een Leeuwardense wijk waar volwassen mensen getriggerd raken door fuchsia deksels van kliko's. Wij weten eigenlijk nu al niet meer wat erger is: dit '''nieuws''' op een serieus bedoelde '''nieuws'''-website die niet eens Viva.nl ofzo heet of het feit dat 'kleurenexpert' kennelijk een beroep is wat ook nog eens serieus wordt genomen door '''journalisten''' van RTL 'Nieuws'. Maar, gelukkig is er ook ander nieuws: HET IS VANDAAG WORLD AFRO DAY!

Hahahaha! *snik*