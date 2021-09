Kent u de mop van de negen verstekelingen die opgesloten zaten in een container in de Rotterdamse haven? Dat waren coke-uithalers. U kent het principe. Het neusfruit wordt in Zuid-Amerika in een container met echte bananen gestopt, corrupte havenmedewerkers in Nederland (gemiddeld 2.205 euro bruto) vertellen de loopjongens waar de coke zit, de boys breken de container open, nemen de boel mee voordat de container door de scanner gaat en het spul gaat of ging via een paar tussenstations naar de neuzen van Gordon en (misschien) de hond van Lil' Kleine. De T. heeft het over 'een ongekende intensiteit': de afgelopen 10 dagen zijn er 110 vergisverstekelingen opgepakt. Dan doen wij even de wiskunde. Een ploegje uithalers kan zo'n 350 kilo versjouwen, een kilootje doet zo'n 50.000 euro, dat maakt 17,5 miljoen per clubje en de huivering- en afschrikwekkende straf voor een uithaler is... een geldboete. Echt een superwonder dat er zo veel van die uithalers zijn!