Zo. Ingrijpend uitspraakje van de rechter wel (complete uitspraak daarrr). Mensen die een auto rondrijden om tegen betaling andere mensen van A naar B te brengen zijn gewoon taxichauffeurs. Of ze dat nou bij werkgever Taxicentrale Deventer doen of bij deelplatform wereldverbeterend initiatief goede doel werkgever Uber. Is onze droom dat al die Uberchauffeurs in feite razendknappe ondernemers zijn die oplossingen in de transportsector verzorgen ook weer aan duigen. Straks gaat de rechter nog beweren dat een broodje gezond eigenlijk helemaal niet zo gezond is omdat je dik wordt van kaas. Blijken al die leuke meisjes die je 's nachts op de reclame ziet eigenlijk helemaal niet zo hitsig en is je gulden op de markt helemaal geen daalder waard, maar gewoon vijfenveertig eurocents. Is er dan niks meer heilig?