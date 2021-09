Ik struikel hier ongeveer naar binnen, zonder al te veel te willen doen of zeggen.

Behalve aan Mickey.

Al de hele week ben ik bezig je een soort van brief te schrijven die alles gaat over de emotionele kant van euthanasenolio.

Dat lukt op den duur wel, maar nu nog even niet.

De korte versie dan.

Niet alleen jouw moeder was stoer en dapper om dit verloop te laten komen zoals het kon, maar ook jij bent stoer en dapper om het te dragen.

Humaan heet het.

Dat is het voor degene die zacht af wil meren.

En daarom kun je niks dan compassie ermee hebben.

Is het humaan om in schaarse minuten haar dood in je handen te krijgen?

Dat lijkt me niet.

Dit is dan toch de brief, zo'n beetje.

Of het troost heet weet ik niet - mijn lief had deze wens net verzocht in de avond om 's ochtends in werking te laten gaan, maar die nacht zette zijn laatste 24 uur in, en hebben artsen van de nachtdienst hem geholpen met dat ene speciale infuus.

Het is zo klote. Je wil dit afscheid helemaal niet. Je weet dat het onafwendbaar is, maar langer vast blijven houden gaat simpelweg niet.

Gedwongen loslaten is een van de kwaadste dingen die er zijn - vind ik althans.

...

En dan moet jij nog, ongetwijfeld, een ace de présence geven aankomende week.

Rest me je daarbij alle kracht toe te wensen - kick ass!

* jenevertje(s) neerzet en deze, die kwam van mijn nichtje:*

www.youtube.com/watch?v=xFqRhtYaEq4