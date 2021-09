Even buiten de feitjes zelf, de kamer mag wel wat meer diversiteit en onafhankelijkheid van elkaar en van de pers tonen. Onzin om steeds te refereren aan een soort van algemeen fatsoen van één uniforme moralistische groep of een soort heilige pers die je niet mag afserveren. Grootschalige kritiek op de pers zou een functie van de pers zelf zijn, idealiter. Maar mag ook binnen een parlement uitgesproken worden. Waarom niet? Net zoals vinden dat de islam een gevaarlijk of achterlijk systeem denken en doen is (ook al vind ik het zelf niet in het bijzonder). Maar we moet gezegd kunnen worden! Van mij had Gideon gewoon Wilders zijn lot moeten blijven aanhalen. Het gebrek aan veiligheid.

Uiteindelijk vond ik het snoeren van de mond en vermanen ernstiger dan het maken van verkeerde vergelijkingen of verschillen over wetenschap. De fouten van de regering hebben aantoonbaar veel meer mensen kapot gemaakt in Nederland en er buiten dan een foute parlementariër van een kleine partij. Maar in plaats die mensen aanpakken wordt de hofnar geëxecuteerd...