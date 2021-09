Ook Groningen gaat gebukt onder zware criminaliteit, maar dan van een iets ander kaliber. Daar moeten ze het doen met deze Nicolas Cage onder de fietsendieven die waarschijnlijk te veel heist-films keek. Hij maakt van zijn diefstal een waar kunststukje. Het start met een observatierondje met een Volkswagen Transporter en als het doelwit is gelokaliseerd stapt onze meestercrimineel uit. Let op dat nonchalante loopje onderweg naar de gewenste fiets dat hij ongetwijfeld thuis voor de spiegel heeft geoefend. Vervolgens dat stalen ros in recordtijd van het slot halen met een valse sleutel en dan hup richting de bestelbus met valse kentekenplaten. Een uitstekend uitgevoerde diefstal met als buit: een fiets. U weet wel, zo'n ding dat u ook voor tien euro bij de lokale junk koopt. Al die moeite, het trainen, de brandstof, de nep kentekens, de valse sleutel, het risico en dat allemaal alleen voor een stalen balk op twee wielen. Iets dat dronken studenten ook voor elkaar krijgen als ze door hun alcoholwaas hun eigen fiets niet kunnen vinden. Maar omdat deze stuurstangstumper te lui is om s'nachts te werken staat hij nu ook nog met zijn bakkes op GeenStijl. De noordelijke bromsnorren zijn namelijk al sinds mei naar hem op zoek en besluiten nu beelden vrij te geven. We hopen dat die fietstassen vol met diamanten zaten, want anders zien we niet in waarom deze mafklapper hier zijn tijd in steekt.