Geheel tegen de verwachting in had Badr zijn emoties tijdens de laatste bovenstaande stare down niet onder controle en duwde hij Poolse tegenstander Arkadiusz Wrzosek naar de grond. Geheel naar verwachting domineerde Hari het gehele gevecht en had hij al drie knockdowns gescoord. Maar de Pool bleef op staan en de enige significante strike die hij in ronde twee uitdeelde, werd meteen een KO. En toegegeven hij kwam ook wel echt vanuit eens schier onmogelijke hoek, en de strikes die je niet aan ziet komen, daar ga je KO van. Enfin, het is Badrs vijfde verlies op rij, dat wereldtitelgevecht tegen Rico (1 hier, 2 daar) is nu verder weg dan ooit en met 36 jaar is-ie ook de jongste niet meer. Slowmotion na de breek.

beng

Slowmotion