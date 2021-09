:

Ik zeg toch ook een klein verwondinkje? Lauda was finaal stuk, andere tijden. Toch viel zelfs dat nog wel mee, in de dagen van Fangio etc.... gingen ze bij bosjes aan flarden eraf en dat vond men prima, ze kozen er zelf voor en hadden daarmee ook de status van durfal, lefgozert, held. Ergens is het een teken aan de wand dat onze samenleving al zover in verval is dat de zwakken het overnemen, jaloers op de echte bikkels die ze er langzaam onder aan het krijgen zijn. Dat daarmee het einde van de beschaving in zicht is beseffen ze zich niet, ze herhalen gewoon de cyclus zoals het altijd gegaan is met doem en verderf als onvermijdelijke uitkomst. Als mensen nou eens wat beter die geschiedenisboeken zouden lezen dan zou die cycle eindelijk eens verbroken kunnen worden maar nee, die wijsheid hebben we blijkbaar nog steeds niet, dus gaan we er gewoon weer ouderwets allemaal aan binnenkort.

Niki Lauda was de laatste van zijn soort, een eerbetoon aan de mannen van stavast, lui die over de lijn gingen om écht verder te komen met totale doodsverachting. Zonder Niki's in de wereld plus de vrijheid om Niki te kunnen zijn zijn we onherroepelijk verloren.