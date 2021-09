Het zit ons Nederlanders niet mee. Eerst stonden we mentaal nog helemaal niet aan. Het licht brandde wel, maar er was niemand thuis. Iedere avond op de bank met Samantha, kijken naar Wouter de Winther bij een of ander lulprogramma. En dat dan iedere avond, maar soms mocht u ook even op de laptop. Op donderdag kon u dan vluchten naar de voetbalclub. Op vrijdag misschien met wat makkers naar het café. Dan mocht u zaterdag weer een keertje voetballen. En dan zondag met Samantha mee, ""leuke dingen doen"". En tussendoor stond u op kantoor aan de koffieautomaat te luisteren naar de paarse kots die Jeroen van sales uitbraakte. Nee Jeroen, het interesseert ons geen reet dat uw hond genaamd Joekel een dikke teelbal heeft. En inmiddels zijn we mentaal gewoon helemaal opgebrand: nu de gebruikelijke gezapigheid is weggevallen stressen we ons helemaal de pan uit. "De ervaren psychische gezondheid van Nederlanders bereikte in het eerste halfjaar van 2021 het laagste punt sinds 2001, toen het statistiekbureau CBS de eerste meting deed. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn mensen minder goed geluimd. (...) Jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar hebben de laagste mentale gezondheid. Een kwart van hen voelde zich in de eerste helft van dit jaar psychisch ongezond." Het is een beetje zoals de Tweede Wereldoorlog, want toen waren de clubs om pillen te slikken onder duistere Duitse techno ook niet open (de Duitse dj's draaiden immers in het leger). Alleen is de huidige situatie nog veel erger. Heel veel sterkte Nederland. Even volhouden nog. We zijn er bij-na.