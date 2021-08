Aston Martins zijn de enige auto's die we erkennen en 007 is de enige man die we erkennen. Daniel Craig sowieso nog beter dan Connery en Brosnan ook al mag je dat niet meer zeggen tegenwoordig. Jammer dat het z'n laatste is. We hebben genoten van z'n lichaam. Enfin, bovenstaand gewoon even volledig zonder reden een Aston-filmpje met de mooiste Aston-shots, onderstaand een smakelijk laatste trailertje voor No Time To Die, die vanaf 30 september in de betere bios te zien is.

Heerlijk trailertje wel hoor