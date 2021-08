Het was een zware avond vleeskeuren, maar na urenlang vrouwen beoordelen op hun ""karakter"" zijn de cijfers binnen en is de 24-jarige Julia Sinning uitgeroepen tot de nieuwe Miss Nederland. Deze Amsterdamse studente aan de Film Actors Academy is schijnbaar het mooiste wat dit polderlandje te bieden heeft. Niet alleen krijgt ze zo'n vreselijk kitsch kroontje op haar kop, maar ook staat ze in december met een Nederland-lintje wederom in een lichaamsbeoordeling, maar dan op Universe-niveau. Gezien deze verkiezingen meer draaien om het visuele aspect dan de inhoud: meer plaatjes na de breek en bediscussiΓ«ren waarom die vleeshomp die naast u op de bank ploft vele malen mooier is dan deze Julia in de reaguursels.

Het keuzepalet

En meer van de winnares