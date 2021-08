In een land waar tijdens voorheen heilige tweede feestdagen de "IKEA-file" een fenomeen is, mogen we eigenlijk niet te hard oordelen over de originaliteit van andermans interieur. Derhalve, als we bij GeenStijl ooit 1.777.777 euro over zouden hebben, kochten we deze stadswoning met kantoorvillapotentie in Heemstede over van de bitcoinmiljonair die hem op de markt heeft gezet. Want die woonkamer is een prima flexplek voor petrolheads Struikrover en ondergetekende. Heerlijk ook hoe de fundatekst spreekt over een inpandige garage voor twee auto's, omdat er eentje in de woonkeuken staat. Voor Spartacus en Mosterd is er een passend gemeubileerde UFC tv-kamer, Pritt kan zijn kookwijntjes uit het wijnrek in de keuken trekken en meenemen naar de buitenbar met bbq en voor Ronaldo reserveren we - behalve de FEBO-wand in de keuken - een lekkere stoel in De Poes: "De woning staat om de hoek van Café de 1ste Aanleg, maar voor wie dat te ver weg is staat achterin de tuin een volledig ingericht bruin café". Het zwembad heeft de afmetingen van een vijver en dat lijkt een minpuntje, maar wie zegt dat we per se willen bewégen in het water? Het geheel is ook nog eens gelegen op het zuiden dus zelfs koudweerhater Bertje kan La Palma verruilen voor dit baken van smaak in een verder muisgrijs vinexland.

P.S. liever Italiaans dan Duits en liever de lommerrijke bijbelriem dan de hete Aerdenhoutse aardappeltong? In Nunspeet krijg je een Ferrari 458 cadeau bij een villa, maar dan moet je wel genoegen nemen met een saaier huis.