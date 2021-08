In maart was het pisweer en in april was het pisweer en in mei was het pisweer, in juni was het geen pisweer, maar in juli weer wel en in augustus ook. En nou wordt het in september ook nog eens pisweer. Volgens de meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline zijn mooie nazomerdagen de komende periode een minderheid in eigen land. Dat komt natuurlijk allemaal omdat mensen de hele dag boos zijn op sociale media, want vroeger had je nog geen mensen die boos waren op sociale media en toen was het altijd gewoon lekker koud in de winter, altijd gewoon lekker warm in de zomer, en altijd gewoon heerlijk zwoel in september. Maar nu zitten we dus opeens met een vastgeroest weerpatroon met lagedrukgebieden in de buurt van Nederland, dat zorgt voor wisselvallig weer. "„Al maandenlang zorgt een vastgeroest weerpatroon met lagedrukgebieden in de buurt van Nederland voor wisselvallig weer”, zegt ook Weeronline". Tijd om los te breken. Heeft iemand misschien nog ideeën hoe we er met zijn allen voor kunnen zorgen dat de temperatuur in Nederland een beetje lekker stijgt? Een graadje of twee ofzo? Ideeën graag doorsturen naar de formatietafel. Alvast bedankt.