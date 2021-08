We adviseerden de amateurboefjes die een lading coke kwijtraakten, vervolgens de verkeerde man ontvoerden en hun daadwerkelijke doelwit naar de politie zagen stappen, al om een andere carrière te kiezen, maar blijkbaar willen ze niet luisteren. Afgelopen nacht waren ze actief met explosieven in het immer gezellige Alblasserdam. Bij een woning aan De Boezem ging een bom af en op de Merelstraat werd een knaller veiliggesteld. De explosie was duidelijk bedoeld om een signaal af te geven, want de betreffende woning is van het naar de politie gestapte doelwit en was al op last van de burgemeester afgesloten en dus verlaten. Een onnodige aanslag ook, want het eerder afgegeven signaal door het bedrijfspand van dezelfde man in de fik te steken is heus wel ontvangen. Ook het niet ontplofte explosief lag afgelopen nacht bij een huis dat al gesloten was door de burgemeester en gezien het extra cameratoezicht van de politie namen de bommenwerpers veel risico, waaruit we afleiden dat ze erg bang zijn dat het doelwit zijn tong laat wapperen tijdens de politieverhoren. Het voelt als een wanhoopsactie van criminelen die duidelijk de grip op de situatie al lange tijd terug zijn kwijtgeraakt. Dus we herhalen ons advies nogmaals: zoek een ander beroep, want dit ligt jullie gewoon niet.