FOTO - ANP Een vrouw met overgewicht heeft net junkfood of fastfood gegeten bij de patat of snackkraam van Bram Ladage op de Kop van Zuid in Rotterdam

Kunt u wel meteen weer gaan roepen dat dik zijn hartstikke ongezond is, dat ieder pondje door het mondje gaat en dat het ook geen gezicht is, zo'n homp vet waar de frituurlucht en de algehele lamlendigheid vanaf spatten, maar ja. Steeds meer volwassenen met ernstig overgewicht zijn tevreden over hun lichaam. En dat is natuurlijk ook gewoon een oplossing voor een groeiend (ghe, red.) maatschappelijk probleem. Dus waarom stoppen bij overgewicht. Laten we eens naar de economie kijken. Gewoon zorgen dat steeds meer werklozen tevreden zijn over hun banksaldo. Overstromingen? Laat steeds meer mensen met een ondergelopen huis tevreden zijn met een kortingsbon van 100 euro. Pandemie? Laat steeds meer mensen met corona tevreden zijn over hun fysieke conditie. Criminaliteit? Laat steeds meer mensen van wie hun fiets is gejat tevreden zijn dat ze eens wat vaker een stukje kunnen lopen. Wij zijn Nederland! Wij zijn tevreden! JA! Zin in een grote friet met, een broodje kroket, een kipcorn, een paar minifrikandelletjes, hamburger speciaal, kaassoufflé, viandel en een mexicano nu.

Dikke prima