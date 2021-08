Vandaag is de rechtszaak begonnen tegen de AK-knallende waardetransportovervallers die op 19 mei Amsterdam-Noord in een Jerry Bruckheimer-productie veranderden. U weet wel, die reallife actiefilm waarbij ze al schietend over de straten scheurden en door een tuin knalde om uiteindelijk troosteloos in een weiland te eindigen. Eindscore: één dode door politiekogels, zes man in boeien en drie verdachten nog spoorloos. Het waardetransport was een uitstekend doelwit, want die vervoerde op de betreffende dag zo'n 67 miljoen euro aan edelmetaal en geld. Daarnaast werd bij Schöne Edelmetaal ruim twee miljoen euro aan buit meegegapt. Van het waardetransport keerde ruim twee miljoen niet terug en ook de helft van de Schöne-buit is nog foetsie. Ergo, er zwerft nog zo'n dik drie miljoen euro aan buit bij de vermiste overvallers. Genoeg geld om lange tijd buiten beeld te blijven. Zeker gezien dit geen amateuruurtje was. De zaak werd grondig voorbereid in een appartement in Antwerpen, het team was voorzien van voldoende auto's, wapens en kogelwerende vesten en van te voren hebben sommige boefjes de locatie verkend. En hoewel het OM stelt dat politie en justitie er nog alles aan doen om de gevluchte verdachten alsnog in de boeien te slaan, wordt de kans daarop elke dag kleiner. Ze moesten er wat collega's voor opofferen, maar ze zijn wel mooi op vrije voeten met een paar miljoen op zak. Lekker gewerkt boys!