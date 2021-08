Ik woon 3+ jaar nu in Portugal, met name het district van Lissabon. Als ik iets moeilijk vond was het de mentale stap om hier niet alleen naar toe te gaan, maar ook wetende dat je thuis alles en iedereen hebt of had zitten, en dat je in een land van eigenlijk vreemden bent of zit waar je de taal niet meestert (tegenwoordig wel anders amig) je wel heel erg sterk in je schoenen moet staan om hier te kunnen overleven. Los van de mensen die hier naartoe vluchten omdat ze crimi shit hebben gedaan, ik heb het over de echte die besloten hadden te emigreren. Het is een mindset en daar moet je over verschillende drempels heen.

Ik zie vele nederlanders hier komen met de mooiste praatjes eigenlijk, en vooral in tijden van covid vooral weer met de staart tussen de benen naar huis gingen. Want het werk verviel, het geld raakte op, het leven in portugal was zelf ook niet altijd eenvoudig voor die mensen. Het is niet zomaar ff iets dat je doet.

Al met al denk ik dat de aard van dit probleem in jaloezie zit. En ze waren de nacht ervoor er al uitgezet. Dan moet je het aardig bont hebben gemaakt. Mischien extreem veel ruzies. Therapie volgen is echt niet verkeerd.