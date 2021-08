Okay, zelfs Trump riep z'n gevolg in Alabama dit weekend op zich te laten vaccineren, maar benadrukte wel dat het een vrije keuze moet zijn en men aan die vrijheden vast moest houden. Maar dan Biden gisteren. In navolging van de volwaardige FDA-goedkeuring van het Pfizer-vaccin riep hij alle (!) Amerikaanse bedrijven ertoe op het vaccin te verplichten voor personeel. "I'm calling on more companies in the private sector to step up with vaccine requirements that will reach millions more people. If you're a business leader, a nonprofit leader, a state or local leader, who has been waiting for full FDA approval to require vaccinations, I call on you now to do that — require it. It only makes sense to require a vaccine to stop the spread of Covid-19." Voor personeel van de federale overheid was er al een vaccinatieplicht en binnenkort geldt deze ook voor het gehele Amerikaanse defensieapparaat.

Bidens nieuwe oproep doet ons sterk denken aan de oproep van New Yorks gouverneur Andrew Cuomo op 2 augustus, toen hij bedrijven """vroeg""" ongvevaccineerde klanten te weigeren. Een dag later werd aangekondigd dat vaccinatie in de daaropvolgende weken verplicht zou worden voor toegang tot horeca, sportscholen, bioscopen etc. Kortom, start de tijd, want nu is het wachten tot elke Amerikaanse staat (behalve Texas en Florida) aangemoedigd door Bidens 'vraag' in New Yorks voetsporen treedt en vaccinatie verplicht voor toegang tot gezelligheid.

En dan leggen we deze ontwikkelingen even naast de onderstaande meest hallucinante Australische newsrepo sinds de Emu War, en uiteraard na de breek nog even naast die speech van farma-zeeloot Trudeau.

Alles hieraan is zieker dan corona

Deze farma-zeeloot

Fauci: "going to see lot more mandates from orgs, businesses and colleges"