Meestal is het volk boos omdat Rutte's doctrine te veel zwart lakt in documenten, maar vandaag is heel permanent verontwaardigd Nederland ontevreden met onze demissionaire premier omdat hij juist te weinig lakte. Het gaat om het privéadres van de 14-jarige Rosalinde Leijdekker. Deze dochter van een klimaatlobbyist schreef een openbare brief over de klimaatcrisis aan Mark, zodat heel deugend Nederland dagenlang kon dwepen met deze klimaatbezorgde puber zonder dat ze door hadden dat ze voor het lobbykarretje werden gespannen. Het antwoord van Rutte werd gepubliceerd op de site van de Tweede Kamer, maar onze VVD'er des Vaderlands vergat even de zwarte marker over het adres van het meisje te halen, waarschijnlijk omdat het niet om een persoonlijke beleidsopvatting van een ambtenaar ging. Slordig natuurlijk, maar van de combinatie overheid en privacy moet u sowieso niet te veel verwachten. En zo zit vandaag heel correct Nederland de krokodillentranen van de lobbyvader te deppen. Waarschijnlijk zijn het tranen van geluk voor deze tweede periode van gratis aandacht. Aan de andere kant moet Rutte door het stof voor het vrijgeven van haar adres, maar dat deert hem niet, want we weten allemaal dat hij dit klimaatkind zelfs voor de camera kan overrijden met een sjoemeldiesel en de VVD dan alsnog op +2 in de peilingen staat.