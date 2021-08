Iemand of een bedrijf betichten van terrorisme is aan het OM en niet aan een privaat bedrijf.

Het is een thema wat meerdere keren aan bod is gekomen in dit geldblog: het spelen van aanklager, rechter en beul door bedrijven en overheden. Ditmaal zijn het enkele banken die volgens een NOS artikel klanten hebben geweigerd dan wel de wacht aangezegd omdat deze klanten onwelgevallige meningen hadden. Hiermee nemen (sommige) banken dus actief mee aan de censuurgolf.

Allereerst lijkt de switch van winst maken naar het buitensluiten van klanten met afwijkende meningen een abrupte koerswijziging. Het lijkt er zowat op dat de overheid flink aan het lobbyen is geslagen bij het bedrijfsleven om kritische/afwijkende opiniemakers het (bedrijfs-) leven onmogelijk te maken. Het zou niet stroken met de interne normen en waarden van de betrokken banken… yeah right. Dan kan een kwart van het klantenbestand de wacht worden aangezegd.

Overigens, zoals in het artikel is beschreven, kan een bank niet zo maar eenzijdig opzeggen. Wel kan het een nieuwe klant weigeren. Dat is hun goed recht ook; immers, een streng gelovige bakker verplichten om een gay thema taart te maken is net zo fout als een joodse bakker dwingen om een SS taart te bakken. Een privaat bedrijf moet en kan zelf bepalen wie het wel of geen diensten/producten levert.

Nu is het probleem bij bancaire diensten dat erg moeilijk is om te functioneren zonder toegang tot deze diensten. Er is een spanningsveld hier, dat deels ook door de overheid is gecreëerd door banken verantwoordelijk te maken voor het opsporen van verdachte geldstromen en dergelijke. De bank moet verdenkingen van witwassen en terrorismefinancieringen aangeven bij de politie. Deels begrijpelijk dat de overheid dit zo heeft ingevoerd (helpt in de opsporing van), maar het is een hellend vlak en een vermenging van verantwoordelijkheden.

Justitie moet op zoek naar criminelen en niet banken. Natuurlijk als de Taliban een rekening openen, dan kan de bank een belletje naar justitie plegen, dat is logisch en mag ook verwacht worden (en justitie kan naamlijsten geven die aangegeven dienen te worden). Maar als het om Engel, Weltschmerz, Blckbx, de automonteur om de hoek gaat, zou de bank een totaal passieve houding aan dienen te nemen. Dat deden zij ook altijd, maar nu niet meer. Frappant.

Bij sommige banken worden, volgens het artikel, mensen en bedrijven met onwelgevallige meningen beoordeeld door een medewerker van de afdeling Counter Terrorisme Finance! Dus kritische mensen, andersdenkenden en wappies zijn ineens een terrorisme gevaar! Lijkt wel V for Vendetta script (de film is een absolute aanrader overigens).

Iemand of een bedrijf betichten van terrorisme is aan het OM en niet aan een privaat bedrijf. Het veroordelen is aan een rechter, en niet aan een bedrijf. Het uitvoeren van de straf is ook niet aan het bedrijf. De bedrijven, de banken, moeten terug in hun hok; of beter gezegd, moeten bij hun leest blijven.

Overigens is dit ook de reden waarom een volledig giraal geldstelsel/betalingsstelsel moet worden vermeden; het sluit mensen die voor wat voor reden dan ook geen toegang hebben of kunnen krijgen tot bancaire diensten uit van de maatschappij. Verder geeft een cashloze maatschappij nog meer macht aan financiële instellingen en overheden om burgers hun wil op te leggen.

Wat dat betreft is een WOB verzoek naar aanleiding van het NOS artikel wellicht een goed idee; was het de overheid die actief deze bedrijven benadert om haar te helpen in het kaltstellen van bepaalde bedrijven en lieden?

De trend van uitsluiten had een nieuw hoogtepunt met het coronapaspoort. Nu maar hopen dat dit “hoogtepunt”niet wordt overtroffen door bedrijven die een wit voetje willen halen bij de overheid. Het pas in ieder geval in de tendens weg van vrije markten en naar een volledig staatsgeleide planeconomie, waar alleen grote bedrijven en overheden bepalen wat wel en niet kan. Hoog tijd voor een grote ontvlechting.