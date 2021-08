Een goed artikel in de Volkskrant op zaterdag? Tsjonge! Dat mag wel in de krant! Want tussen de schier eindeloze stroom aan blaartrekkende huiliehuilie slachtofferdramartikelen van, met, door, voor en over vrouwenemokots, voorspelbare human interest kitsch en Haro Kraak staat deze zaterdag zowaar een moetleesartikel in de Volkscourant. Het kán dus kennelijk nog wel in Nederland, kwaliteitsjournalistiek brengen, ook al moet dat van de 1984-taalpolitie tegenwoordig in dystopische brainwashbewoordingen die de werkelijkheid herschrijven. Artikel in kwestie gaat over de absolute mensenrechtenschende dictatuur des doods die Belastingdienst heet (sterf ludiek bedoelde bewegende tandwieltjes, sterf!) Want u dacht misschien dat de toeslagenaffaire het enige lijk in de kast van gaaf land Nederland B.V. was, maar uit het Volkskrant-artikel wordt duidelijk dat iedereen in Nederland zonder ook maar het minste bewijs van schuld (en niet zelden juist mét bewijs van onschuld) zomaar volkomen kapot kan worden gemaakt door de Belastingdienst. De Belastingdienst die je beschuldigt van ernstige fraude en vervolgens de macht heeft om je rekeningen te blokkeren en je voor de rest van je leven in de schuldsanering te trappen, zonder dat er ook maar één persoonlijk gesprek aan te pas komt. Er ploft een brief op de mat waarin staat dat je een vieze vuile gore liegende zelfverrijkende fraudeur bent, je alles moet terugbetalen met heel veel extra rente en foetsie is de rest van je leven. Zelfs in Afghanistan hebben vrouwen burgers nog meer rechten, kansen en uitzicht op een beetje menswaardig leven.

De voorbeelden die in het artikel worden genoemd zijn zó absurd schrijnend dat het moeite kost om het te geloven: iemand van 37 jaar oud die dacht jaren lang in vaste dienst te zijn terwijl zijn baas al die jaren geen loonbelasting afdroeg. Belastingdienst kwam verhaal halen bij baas, baas liet zich failliet verklaren, Belastingdienst kwam de tonnen schuld dan maar vorderen bij de nietsvermoedende werknemer die nu in de courant moet laten optekenen: "Zoals het er nu voor staat ga ik er van uit dat ik tot mijn dood in de schulden zit". En dan ben je 37! Had hij een kind verkracht en vermoord dan was hij er nog minder beroerd van af gekomen. Dan zou hij zijn veroordeeld in een rechtszaak waarin rekening werd gehouden met 'uitzicht op vrijheid', 'menselijke aspecten', 'omstandigheden' en 'oorzaken'. Dan was hij pas veroordeeld nadat onomstotelijk vast was komen te staan dat hij ook echt schuldig is. Nu niet. Nu ligt hij voor de resterende 40 jaar van zijn leven op de bodem van de afgrond, levend in een muur van schulden gemetseld. Standrechtelijk veroordeeld, bewijs niet nodig. En geen rechter die er van weet. Geen mensenrechtenorganisatie die het voor hem opneemt. Geen wet die hem beschermt tegen de Kafkaeske meedogenloosheid van naam- en gezichtsloze schuldeisers van de Staat der Nederlanden die pas stoppen als je dood bent. En op Pieter Omtzigt, Renske Leijten, Farid Azarkan, Martin Bosma en Geert Wilders na is er geen politicus die het ook maar iets kan schelen.

Wederom bevestigt dit artikel wat iedereen al lang wist: de Nederlandse Belastingdienst is een meedogenloze, wraakzuchtige, mensenrechtenschendende, kwaadaardige maar vooral ongecontroleerde en almachtige onderdrukkingsmachine die tienduizenden, honderdduizenden burgers alles afneemt, hun levens volkomen verwoest en elke basale vorm van minimale bestaansrechten ontzegt. Puur en alleen op grond van 'verdenking' die is gegenereerd door algoritmes in een falend ICT-systeem. De Nederlandse Belastingdienst is voer voor dystopische romans die zich afspelen in een inktzwarte toekomst waarin de democratie is weggevaagd door een sinistere, sadistische dictatuur van evil overlords. Maar Nederland is geen roman, wel een 'democratische rechtsstaat' waarin de gekozen machthebbers onophoudelijk blijven benadrukken hoe tolerant en vrij die rechtsstaat is voor burgers en zichzelf voortdurend op de borst roffelen omdat het zo'n superieure mensenrechten respecterende cultuur is waar rechtvaardigheid het hoogste goed is.

Jammer alleen dat de Belastingdienst de opdracht heeft gekregen om alle burgers per definitie als fraudeur te zien, alle burgers te behandelen als crimineel en helemaal niemand te vertrouwen. Jammer alleen dat de Belastingdienst moeiteloos rekeningen kan blokkeren, beslag kan leggen op tegoeden en op afstand levens kan verwoesten, geautomatiseerd met behulp van algoritmes. Want: 'zo staat het in de wet'. Een wet die werd gemaakt om goedbedoelende belastingbetalers te beschermen tegen kwaadaardige fraudeurs, niet andersom. Het gaat om wetten die moeten voorkomen dat veelverdieners profiteren van toeslagen en aftrekposten die voor weinigverdieners zijn bedoeld, maar in de praktijk zijn het juist de weinigverdieners die worden gepakt omdat ze wetten zouden hebben overtreden. Wetten die inderdaad op grote schaal worden overtreden door grootverdieners waar de algoritmes niet op aanslaan. En als ze er wel op aanslaan dan heeft de grootverdiener voldoende middelen om zich te verweren. De kleine burger aan de onderkant van de maatschappij is natuurlijk een lekker makkelijk slachtoffer.

Jammer ook dat moraliteit, ethiek en verantwoordelijkheid morsdood zijn in die zo superieure cultuur van 'democratische rechtsstaat' Nederland. De gemiddelde minister, staatssecretaris of topambtenaar heeft heden ten dage het ethische besef van een pinda. Niet zelden zijn het tendentieuze, ongefundeerde en nodeloos kwetsende technocraten die 'menselijke maat' hooguit zien als inefficiente drempel in hun vlekkeloze consultancy carriere.

Na lezing van dit staaltje Volkskrant-journalistiek (journalistiek waarvoor het is bedoeld, namelijk het controleren van de macht) weet je twee dingen zeker: het eerste is dat ook na de drieduizendste keer dat het in de openbaarheid is gekomen er helemaal niets zal veranderen, het tweede is dat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze nachtmerrie straks gewoon weer in een regering zitten omdat miljoenen mensen doodleuk opnieuw voor ze hebben gekozen.

Dan komt toch de vraag bovendrijven: bij hoeveel leed mag je VVD-, D66- en CDA-kiezers er van beschuldigen dat ze bloed aan hun handen hebben? Wanneer mag je eigenlijk concluderen dat een 'democratische rechtsstaat' aan het falen is, wordt ondermijnd en dat een breekpunt is bereikt? Hoe lang nog worden dit soort misdaden tegen de menselijkheid aan het zicht onttrokken door regenboogvlaggen, non-binaire taalpolitie en hersenverwekend entertainment? Waar blijft die VN-interventie om het schenden van mensenrechten een halt toe te roepen?

Als slachtoffers van de Belastingdienst net zo zouden worden behandeld als mensen die van zichzelf vinden dat ze non-binair zijn en gekwetst zijn omdat hun Gouden Kalf niet genderneutraal is, zou Nederland al lang zijn overspoeld door blauwhelmen onder mandaat van Frans Timmermans.

(Nu maar hopen dat Renske Leijten van de SP niet naar dit artikel linkt: dat is namelijk verboden door de polder-Taliban.)