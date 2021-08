Wat een gedoe daar in Afghanistan. Hup, broer van een gast die ooit een nieuwe bougie in een voertuig van een Nederlandse eenheid heeft gedraaid, hup naar Nederland. Natuurlijk komt u als ongeschoolde geitenhoeder uit een van de meest onherbergzame landen ter wereld hier helemaal op uw plaats. Dit land is gemaakt voor mensen met uw skill set en uw waardenpalet. Niet alleen bent u exact wat wij nodig hebben, wij zijn ook precies wat u nodig heeft. Wij tikken alle boxjes aan op uw wensenlijstje. Mocht uw aanpassingsvermogen in de tussentijd te wensen overlaten, geen nood: uw kindbruidje van twaalf is welkom. Wie zijn wij immers om daar iets van te vinden? Zoveel culturen, zoveel gebruiken. En het is lastig om daar een waardeoordeel aan te verbinden.

We hebben het toch niet over Urk! Kunt u zich dat voorstellen? Hoe de mensen op Urk leven. En wat ze geloven? Het is echt onvoorstelbaar. Als u straks hier bent, moet u daar maar eens gaan kijken. Echt volkomen achterlijk daar. Kortom: alles is relatief. U kent haar niet, maar in Nederland hebben wij een bewindvoerster (M/V) die het zonder twijfel fluide zou noemen. Wij zijn een gezegend land, dat zo’n grote mevrouw, met zo’n rijkdom aan ervaring en zulk een dure woordenschat het op haar toch tengere schouders heeft genomen om ons door deze donkere tijden naar de progressieve toekomst te leiden. Mark moet niet moeilijk doen, want die viel laatst nog door de mand en splinterpartijtjes GL en de PvdA moeten alleen even fuseren en als dan iedereen verder zijn mond houdt, kunnen we in no time weer gezellig borrelen in de First Class Lounge van United Emirates. Nee, niet van de KLM. Als we daarmee moeten vliegen, dan scheiden hier onze wegen!