Bovenstaand natuurlijk eerst de nieuwe van Clarissa Ward, wier CNN-crew de enige Westerse news crew met boots on the ground zijn. Spannende beelden weer. Een Talib vraagt haar d'r gezicht te bedekken, een ander slaat d'r producer bijna in het gezicht met z'n geweerkolf, maar de rust keert weder als weer een andere Talib z'n maten vertelt dat deze crew toestemming heeft. Na de breek dan de Britse legerchef Nick Carter die toch wel heel duidelijk de pro-Talibanlijn kiest. Na de breek ook een opmerkelijke videoboodschap van de Taliban, waarin ze het inwoners expliciet toestaan de Afghaanse nationale vlag te vertonen, en het voor alle Taliban-leden verboden is deze vlaggen op privé- en publiek terrein te confisceren.

Dat heeft er wellicht mee te maken dat het vandaag 19 augustus en daarmee de Afghaanse onafhankelijkheidsdag van de Britten (1919) is, en er o.a. bijvoorbeeld een 100 meter lange Afghaanse vlag door Kabul werd gedragen (na breek). Het kan ook een strategische move zijn om de bevolking aan te tonen dat de Taliban-beweging en de Afghaanse natie elkaar niet uitsluiten maar juist versterken. Hoe het ook zij, we zien hier in ieder geval op video hoe de Taliban wel degelijk een Afghaanse vlag uit een auto en van een fiets trekken.

Gister schreven we dat op deze beelden naar verluidt te zien was hoe tolken extreem zwaar mishandeld werden, maar inmiddels lijkt dat dat ook om plunderaars en dieven ging die op 'traditionele' wijze berecht werden. Ook maakten we melding van deze ene bron die claimde dat er een tolk "was hung in the streets last night. They melted his DoD ID into his chest. Cut off his arms. And killed his family. His 10 year old daughter was spared and handed off to leadership." Er is echter tot nu toe geen enkele andere bron of verificatie verschenen, en lokale bronnen wantrouwen het vermeende voorval ten zeerste.

Ook lijkt het erop dat de hoogste functionarissen van de Taliban in Kabul op de thee zijn geweest bij voormalige (en als eerst 'gekozen' na de val van de Taliban) president Hamid Karzai. Een beetje als die Taliban-commandant en ANA-commandant die war stories delen over toen ze tegen elkaar vochten, maar dan op presidentieel niveau.

En dan is de enige bevestigde executie door de Taliban ook nog eens die van 'Zuid-Aziatische' ISIS-leider Abu Omar Khorasani, die door de Taliban uit een overheidsgevangenis gesleept en ter plekke doodgeschoten werd. Toch vooral om een geruststellende boodschap aan een bezorgd China en Rusland te sturen.

Wel kwamen we de onderstaande video tegen, die naar verluidt de executie toont van "Security Chief of Badghis Province", beschreven onder de naam "Haji Maulana/Mullah Achakzai". Welnu, Haji en Maulana/Mullah zijn respectievelijk titels voor iemand die de bedevaart naar Mekka gemaakt heeft en een schriftgeleerde, het zijn geen voornamen. "Achakzai" is de achternaam van een bekende clan/familie met voorheen hooggeplaatste functionarissen in het veiligheidsapparaat van o.a. Kandahar - met als bekendste lid de krijgsheer Abdul Raziq Achakzai die in 2018 door de Taliban gedood werd. Belangrijke noot: de haat van de Taliban tegen "everything Raziq" is een bekend fenomeen ("A lot of bad blood there. Atrocities committed by both sides."), hetgeen het waarschijnlijk maakt dat ze inderdaad over zouden gaan tot de executie van een familie/clan-lid. Ze executeerden afgelopen dagen in Kandahar immers ook vier commandanten die als oud-Raziq-bondgenoten te boek stonden.

Naar verluidt is de betreffende security chief de man op deze foto, maar een reverse Google image search levert niets op en na een search op "Security Chief Badghis Province Haji Maulana Mullah Achakzai" zien we ook geen tronies. Mocht die foto inderdaad de security chief tonen, dan komt het kapsel en postuur in ieder geval overeen met de man in de executie-video. Bovendien spreken de daders inderdaad Pashto en zijn we de video nog nooit eerder tegengekomen. We houden de zaak in de gaten, maar onze intuïtie zegt dat we hier inderdaad een verse tribale afrekening door de Taliban zien.

Claim: "Security Chief of Badghis Province executed bij Taliban"

Daar zit geen woord Afghaans tussen van de Britse Chief of Defence

Straatbeeld!

Zware Taliban crowd control rond vliegveld. (Mede op verzoek van de Yanks hoor)

Checkpoints en patrouilles

Opmerkelijk: Taliban lijkt Afghaans vlagvertoon gewoon toe te staan

Slim, want 19 augustus is Afghaanse onafhankelijkheidsdag (van Britten, 1919)

Is dit nou anti-Taliban of onafhankelijkheidsdag?

Oh... Tot aan Qatar en niet verder dus

Romeinen gingen zich ook Germaans kleden dus