: U stelt prima vragen hoor.

Tot nu toe lijken alle varianten in ieder geval iets te worden afgedekt door het vaccin. Dat komt omdat het vaccin zich richt tegen een bepaald eiwit (het spike eiwit) en dat is voor alle varianten hetzelfde. Dat moet ook wel, dat eiwit is nodig om de cel binnen te dringen en is dus erg stabiel. Het kan nog wel dat er varianten opduiken die wel om het vaccin heen kunnen, maar de kans is al erg klein. Daarnaast heeft het virus minder kans om nieuwe varianten te vormen hoe groter de groep gevaccineerde is. Vandaar ook dat gehamer op de vaccinaties.

Er is niets mis met skeptisch zijn. De wereld van virologie en immunologie zijn enorm complex. Vaccinaties zijn niet 100% veilig of de perfecte oplossing. Die is er gewoon niet. Maar zo ver ik kan zien is het de beste oplossing die we hebben. Ik geloof ook zeker niet onze regering op hun mooie blauwe ogen, maar het is beter dan niets doen en hopen dat een ziekte die vorig jaar voor 4 miljoen doden heeft gezorgd vanzelf weer over waait.