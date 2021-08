Ja nu weten we dus niet meer wie we moeten geloven: God of de wetenschap. Want de wetenschap zegt 'dat het hoog tijd is dat artsen gaan accepteren dat dikke mensen zelden dun worden'. Althans, de Volkskrant faciliteert deze troep; het is met slagroom en met veel bij elkaar geraapte citaatjes van ingewikkelde filosofen ingepakte onzin dat het háár nooit zal lukken dun te worden, terwijl het wetenschappelijk gezien best mogelijk (alsook nodig) is of zou moeten zijn. Maar als je jezelf lang genoeg wijs blijft maken dat vreten de oplossing is voor je zwaarmoedigheid, dan wordt het ook niks: eigenlijk is het een vorm van pseudologia phantastica. En dan komt Twitterjezus JJ van Peperstraten ons gewoon even bewijzen dat, ALS JE ER MAAR IN GELOOFT, het best lukt om een paar kilootjes af te vallen. JJ woog namelijk om en nabij de 666 kilo en als we zijn schemaatje mogen geloven zijn het er momenteel minder dan 80. Godspeed, JJ!