Is alleen maar om verwarring te zaaien. Daarbij heeft D66 het label " hooggestudeerden" geplakt op hun kiezers zodat men zich heel wat voelt als men zegt op D66 te stemmen . Dit is bewust gedaan om tweespalt te veroorzaken bij het volk. Hun zogenaamde politieke keuze op onderwijs is ook daarom bewust gekozen.

Het is een psychologisch spel.

Het is natuurlijk leuk gespeeld van Kaag om zoveel mogelijk termen er uit te gooien die niet voor een ieder duidelijk zijn. Daarmee zet je een groot gedeelte van het volk weg in de " domme " hoek. Dat er veel kamerleden dit ook niet allemaal begrijpen moge duidelijk zijn. Er is er maar een die het lef heeft om dit klip en klaar Hare Majesteit Kaag even te vertellen. De rest van de domme ganzen doen alsof men het allemaal begrijpt. Je zou eens dom over kunnen komen!

Nou, om in dat theater te kunnen en mogen zitten , in de zetels van pluche, met een riant inkomen, is lef en moed met kennis van zaken een vereiste.

Dat dit schort aan vele, vele dames en heren in theater tweede kamer heeft de affaire Afghanistan wel bewezen.

" Dure woorden kosten tijd en mensenlevens", vertelde oncoloog G.B.

En zo is het.

Kaag is een slang.