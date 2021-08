Het luchtalarm gaat af in de provincie Utrecht en heel twitter is direct in totaalpaniek. Vallen de Duitsers wederom binnen? Laatste waarschuwing voordat 5G wordt geactiveerd en we allemaal gemicrowaved worden? F5-tornado op komst als gevolg van de klimaatverandering? Lokale regenbui van Afghaanse vluchtelingen? Heeft Utrecht-opperhoofd Sharon Dijksma een chemische ruft gelaten? Een feestelijke sirene omdat de formatie weer is begonnen? Een bezorgde medewerker die bang was dat social media niets had om over te opheffen in deze komkommertijd? Iemand die deze druilerige maandag een dubbele espresso uit de automaat probeerde te krijgen, maar het verkeerde knopje indrukte? Is de wolf gesignaleerd? De Veiligheidsregio Utrecht heeft zelf ook geen idee waarom hun lawaaipalen plots begonnen te loeien, dus alles is nog mogelijk. Sterkte Utrecht, het was leuk je gekend te hebben.

UPDATE: Oeps, was een foutje bij een paaltest.