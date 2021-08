Kijk daar heb je Patricia (68) en Andrea (65) de Korte uit Gasselternijveen, het zijn zussen. Patricia was jarenlang naaktdanseres in vuige clubs op Ibiza en Andrea was betonstaalvlechter, weliswaar op oproepbasis. Ze delen dezelfde interesses, namelijk mannen. Sterker nog, ze hadden (tot voor kort) dezelfde man: de 24-jarige Mohammed. Dankzij Mohammed hebben Patricia en Andrea zich bekeerd tot een orthodoxe variant van de soennitische islam. Af en toe is het thuis nog wel bal: dan trekt Patricia haar rode string aan en gaan ze spelen met haar indrukwekkende verzameling superdildo's. WAUW!

De vijftigjarige Rammie (haar vader twijfelde tussen Liesbeth en Rammie, en toen koos hij voor Rammie) kijkt uit op wat had kunnen zijn: een wandeling. Probleem alleen is dat Rammie in een rolstoel zit. Dat komt door haar jarenlange verslaving aan doperwten. Op een gegeven moment at Rammie zo veel doperwten, dat ze er scheurbuik van kreeg. Dat zorgde weer voor verlamming en nu zit Rammie in een rolstoel. De enige rolstoeler in Nederland die dankzij het eten van doperwten in een rolstoel zit, dat dan weer wel.

Moniek en Maikel lopen samen over de heide. Moniek en Maikel hebben elkaar leren kennen bij een bioscoopvoorstelling van De Oost. Maikel ging naar de bioscoop in de hoop een minister te tongen, ware het niet dat Ank Bijleveld niet naar De Oost ging, maar naar De Slag om de Schelde. Wie hij wel in de bioscoop zag, was Moniek (inmiddels mag hij 'zijn' Moniek zeggen). Hij zag dat Moniek zowel zout als zoet op haar popcorn had en dat vond hij zo enorm opwindend, dat hij haar maar gewoon meteen ten huwelijk heeft gevraagd. Tot zijn verbazing zei Moniek 'ja' en 's avonds vierden ze hun huwelijksnacht in Des Indes. Ongelooflijk hoe het kan lopen.

De man met de raarste voornaam van Nederland, namelijk Kalfbert, maakt een foto van zijn familie. Voor Kalfbert is het de normaalste gang van zaken om te gaan met mensen met rare voornamen: zijn beste vrienden zijn Hoender, Marcell-Patrijs en Alfbeer. Vooral die Alfbeer is een vreemd figuur, hij eindigde een keer hoog in het klassement van de marathon van New York terwijl hij een schijthekel heeft aan hardlopen.

Achtereenvolgens Roos, Freek (die graag op een Marokkaan wil lijken met zijn schoudertasje) en Truus. Wat Roos en Freek niet weten, is dat Truus een absolute voorstander is van bloeddoping. Vanochtend heeft Truus weer een zak bloed in haar aderen gespoten, van die keer dat ze waren wandelen in de Franse Alpen. Een soort hoogtestage, dus. Roos en Freek vinden het al zo frappant dat Truus plotseling de sterren van de hemel wandelt, maar deze informatie mag écht niet gedeeld worden. "Als je ooit weer doping gebruikt, is het UIT", riep Freek in 1994, in de tijd dat iedereen EPO gebruikte. Maar ja, nu zit Truus dus weer aan de bloeddoping. Ellende.