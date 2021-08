Inderdaad. Onder "progressief' Nederland heerst het waanbeeld dat den soldaat met de geneefse conventie in de hand gaat afwegen of gericht terug schieten wel proportioneel verantwoord is. De praktijk was dat veelal jonge dienstplichtigen met de boot zonder noemenswaardige training in de jungle werden gedropt. In de realiteit wordt de geneefse conventie in elke oorlog door beide partijen met de voeten getreden, dus ook in deze. Vervolgens gaan we bijna 80 jaar na dato alle handelingen afwegen tegen maatstaven van deze tijd en komen we tot de conclusie dat we het niet goed hebben gedaan, en dat we boete moeten doen. Verlossing kan gevonden worden excuses aan te bieden voor daden waar niemand die nu leeft enige verantwoording voor kan nemen. Gevolgd door het aflaat van de herstelbetalingen aan de paar weduwen of kinderen die nog over zijn. Deze discussie vindt op dit moment plaats omdat de dienstplichtigen van toen, letterlijk zo oud als elizabeth II, vrijwel allemaal hemelen zijn. Pak em beter 15 jaar geleden had dit tot een mediarel geleid omdat de oud-indie gangers stelling zouden nemen tegen deze totale schoffering van het offer wat zij voor volk en vaderland moesten brengen. De schrijver van het stuk zit zo diep met zijn hoofd in het deugfuik, dat hij inmiddels niet meer snapt dat de Indonesiërs niet hun onafhankelijkheid strijders niet de grond in trappen. Dat kan toch zomaar niet? Dat moet toch consequenties hebben? Ik zeg ambassadeur niet meer bij de Indië herdenking!