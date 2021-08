Het Stamcafé opende toen corona uitbrak en is sindsdien elke avond de dagsluiting van de topicreeks du jour. Plaatjes draaien, praatjes maken, wij plaatsen soms een bakje Bol-linkjes op de bar om de bierpot gevuld te houden en u neemt de dag, de waan en de Würlitzer gezamenlijk nog eens door. Op vrijdag Lullen over Nieuws, op zondag doet Keestelpro de karaoke en deze week troffen we een vriendschapsverzoek aan in de mail: reaguurder Bad - Casey zoekt contact met medepaneelbezoeker Deksmaat, voor een drankje. Andere guurders zijn ook welkom. Nou geven wij natuurlijk geen persoonsgegevens ongevraagd door, maar we weten wel wie Bad - Casey is en willen best als tussenpersoon optreden. Dit is hoe het anoniem kan worden opgelost: als Deksmaat een biertje of ander drankje wil doen met Bad - Casey, moet hij/zij ff mailen naar redactie@geenstijl.nl en dan zetten wij de mail door aan Bad - Casey. Hetzelfde geldt voor anderen die zin hebben in een IRL bollinkje biertje. U mailt ons, daarmee geef je toestemming om je naam & mail door te sturen aan Bad - Casey, en hij regelt een borrel. Wie weet. Misschien komen we zelf ook wel joh. Proost, alvast.