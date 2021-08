:

Er is een groot verschil tussen aan de ene kant het verhaal van de onderdrukte zwarte, de onderdrukte vrouw, de onderdrukte homo en anderzijds de onderdrukte letterbakkers zoals de transgenders, de non-binairen, de a-seksuelen en wat er nog verder uitgevonden is en nog zal worden..

Als je zwart bent, en beweert daarom systematisch onderdrukt te worden, dan kleeft dat aan je en kun je niet zomaar ophouden om zwart te zijn. Je kunt er enkel een verdienmodel van maken door je zwart-zijn te accentueren en er vooral niet actief aan te werken om discriminatie en racisme de wereld uit te helpen. Als je samen met de blanke gaat streven naar een 'colorless world', dan breng je op korte termijn je verdienmodel om zeep. Zo gauw je een wereld hebt gecreëerd waarin het er niet meer toe doet wat the color of your skin' is, zul je afgerekend worden op de 'content of your character' en ben je slachtoffer àf. Vandaar dat black wordt omgekat naar Black, maar vooral wel zwart moet blijven. "Ik word onderdrukt omdat ik zwart ben".

Hetzelfde geldt voor de vrouw en de homo. Als die het verdienmodel overeind willen houden, dan zijn ze er niet bij gebaat een wereld te scheppen waarin het er niet meer toe doet of je man of vrouw bent. Integendeel, dan ga je je vrouw-zijn of je homo-zijn extra accentueren. Een glazen plafond moet dan in stand blijven, want als dat er niet meer is en je komt niet vooruit in het leven, dan kun je daar niet meer naar wijzen, naar die door mannen opgeworpen barrière, dan ligt het misschien wel een beetje aan jezelf. En de homo? Tja, die kan geen columns meer schrijven als hij niet systematisch belemmerd wordt in van alles en nog wat enkel en alleen omdat hij homo is. Of nog erger, als hij zwart is en homo, dan zal hij zijn zwart zijn en zijn homo zijn niet kunnen missen om zichzelf steeds opnieuw als slachtoffer te kunnen profileren en trieste verhalen te vertellen over hoe drie agenten hem bezochten en waarom dat was.

Of je een person-of-color bent is duidelijk waarneembaar, of je een vrouw ment is duidelijk waarneembaar, maar of je homo bent is dat al wat minder. En daar begint in feite de opsplitsing al tussen de groepen. Er is een groep homo's die zich in alle duidelijkheid wil manifesteren als homo-bij-geboorte, maar er is een groeiende groep die zich op het standpunt stelt dat homo-zijn een keuze is en daarmee aansluiting zoekt bij de meer radicale letterbakkers, waaronder de transgenders. Die nieuwe groepen bestaan uit lieden die stellen dat ze onderdrukt worden omdat ze zelf kiezen voor iets dat niet in de bestaande hokjes past en daarmee iets vertegenwoordigen dat simpelweg "anders" is, fluïde, veranderlijk en veranderbaar. Ze beweren dat ze onderdrukt worden omdat de samenleving hen niet accepteert "zoals ze zijn", maar hen een etiket op wil dringen, hen wil categoriseren. Zij wijzen elke vorm van categorisering op basis van externe criteria af. "U bent een vrouw, want zo bent u geboren" zegt de samenleving. "Nee, ik voel me man, dus ben ik een man" zegt de letterbakker,, "en als u dat ook niet vindt, dan onderdrukt u mij". Die nieuwe groepen hebben enkel bestaansrecht als ze buiten het boekje gaan, anders zijn en anders blijven. Vandaar ook de grote spanning tussen feministes en transgenders, de vrouwen-bij-geboorte versus de-vrouwen-omdat-ze-zich-vrouw-voelen. De strijd van de ene groep conflicteert met de strijd van de andere groep.

Trans ras gaat er niet komen. De transgenders zijn een stap verder gegaan en er is geen weg terug meer. Je bent wie je wilt zijn, dan kan ras geen rol meer spelen. Het wordt lachen als er al te veel lui komen die zeggen "ik voel me zwart, dus ben ik zwart".