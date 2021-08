Ten roze burelen ontvingen we een verontruste mail van een man van 55 jaar ("single en homo en sinds corona fulltime mantelzorger voor mijn 87-jarige moeder"). De Pride Walk van afgelopen zaterdag leek hem een "leuke aanleiding om sinds de lockdown oude vrienden en kennissen te ontmoeten, en samen te komen voor een boodschap van liefde en diversiteit." Nou, dat liep even anders: hij werd zelf opgepakt door de politie voor "homohaat". Hieronder volgt de vervelende individuele ervaring tijdens een wrang verstoord feestje.

Tijdens de Pride Walk was er een tegendemonstratie van een bonte verzameling verwarde letterbak-wokies die zich "reclaim our pride" noemen maar zich het best laat omschrijven als Antifa en extreemlinks. Tegen "homonationalisme", tegen "apartheid", voor "vluchtelingen" en "intersectionalisme" en natuurlijk tegen Israël - u kent dergelijke blauw- en paarsharige schreeuwhel onderhand wel, en met Pride heeft het niet zo veel te maken. Maar ze hielden de Pride Walk op, drongen zich aan de organisatie op en gingen op de grond liggen drammen totdat de gemeente aan de organisatie van de Pride Walk vroeg om zelf "de-escalerend" op te treden. De groepen werden samengevoegd (!), de letterbakwappies gingen vervolgens voorop lopen en scandeerden allerlei dingen waarvan de Pride-organisatie nu zelf in een verklaring zegt dat ze "verschillende uitingen [hebben] meegedragen en uitspraken [hebben] gedaan waarvan wij nadrukkelijk afstand nemen." (Hele verklaring onderaan.)

Te laat voor de gay man in onze mailbox. Nadat hij in eerste instantie genoot van de Pride Walk, ontwaarde hij die kopgroep:

"Een groep van tussen de 40 en 60 mensen liep met megafoon en spreekkoren, toen ik hoorde 'Fuck the Police, Fuck te Police'. Ik wist ik niet wat ik hoorde, ik sprak agenten langs de kant aan en die waren ook verbouwereerd. Toen ik naar voren rende om de groep hierop aan te spreken, werd ik door een stevige pot toegesist: 'Flikker op, boomer!' OMG, WTF? Ik ben idd boomer en flikker, maar ik laat jou niet toe om hate speech te propageren! Toen ik door had wat hier speelde, namelijk een wilde, illegale demonstratie van angry dikes en radical ferries onder het mom van Pride, ben ik terug gerend naar de kop van de echte Pride Walk en sprak de mensen die de eerste banner vasthielden hier op aan. Ja, ze wisten wat er speelde, maar konden niets doen, behalve steeds stil te staan om afstand te bewaren. Weer terug naar voren, om een litanie van woede te moeten aanhoren: 'Fuck the Police, fuck the system, fuck men, fuck all white men'. En toen ging het los op Israël: 'Hamas, Hamas, kill Israel!' Omstanders begroetten de groep steeds met enthousiasme en geklap, om stil te vallen in afgrijzen en verbijstering..."

En toen gebeurde het:

"Bij het oversteken van de Ceintuurbaan sprak ik twee bekenden en die beaamden mijn conclusies maar zeiden: 'Ach, laat lekker gaan, ieder zijn pleziertje'. Maar aanzetten tot haat en opruiing zijn nooit een pleziertje. Ik dacht aan de zin 'It takes only a few good man to say nothing, for evil to prevail'. Politie, justitie en de burgemeester zouden toch op de hoogte moeten zijn geweest van deze wilde en illegale demonstratie die aanzette tot haat en antisemitisme? Maar er gebeurde niks en toen deze groep in de smallere Utrechtsestraat wederom een door een megafoon aangevoerd spreekkoor aanhief (ditmaal over Hamas en 'kill Jews, inshallah'), werd het mij te veel: Ik schreeuwde 'Hate crime, Allah Akbar, nazi faggots!', maakte een bepaald gebaar en hield twee vingers onder mijn neus. Het leek toepasselijk op dat moment - ik herken fascisme, zelf als het in drag of transgender is...

Maar ik werd onmiddellijk de Kerkstraat in geduwd door twee agenten en ter plekke gearresteerd! Dit rond half vier, ik in een busje naar een politiebureau met cellencomplex in de Bijlmer. Hoe kafkaësk: Ik werd ingerekend als homohatende hetero cis-man! Op het bureau werd het de hulpofficier van justitie snel duidelijk dat ik dat niet ben en dat er hier iets anders speelde. Na verhoor en verklaring moest ik toch nog tot na 21u00 op cel blijven. Een bizarre en verneredende ervaring.

Totaal verbijsterd over wat mij is overkomen, richt ik mij [vergeefs, dus doen wij het maar weer - red.] tot diverse redacties van landelijke kranten, om hun lezers, man, vrouw, homo of hetero te informeren over wat ik 'toxic woke' zou willen noemen: angry social justicice warfare. Eén van die deelnemers droeg een kartonnen bord met daarop 'Kill the binary'! Ik wilde nog vragen wat dat betekende, maar toen las ik de andere kant: 'No man, no women, just me'. Nou, just hateful en toxic, no thank you! Dus tot zover mijn bijzonder Pride-ervaring van 2021. Ik zal hem nooit vergeten."

Ter redactie hebben we de NAW van deze mailende gay man bevestigd, kennen we het nummer van zijn politiedossier en hebben we het transcript van zijn verhoor ingezien. De media hebben louter opgewekt over de door woke-demonstranten verstoorde Pride Walk bericht zaterdag en in de ANP fotobank zitten foto's met opruiende leuzen van de sfeerverziekers in één collage met de vredesmanifestatie van andersgeaarden alsof het allemaal één pot nat is (no pun intended), maar de officiële organisatie heeft inmiddels afstand genomen van de Pridekapers, zoals in de FB-verklaring hieronder te lezen is. Met dank en groetjes aan de "de-escalerende" houding van de gemeente Amsterdam.

Nou. Poeh. Wie even bij wil komen van al het (anti-)regenbooggeweld, raden we dit blog van @Echoduider nog van harte aan. Tot volgend jaar maar weer!

Bonusvideo van de Malusdemo