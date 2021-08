Dan zullen ze wel lekker kippensoep gaan maken in de hanenopvang. En pasteitjes, ragoutjes, nuggets. Hou toch op met die onzin van verplaatsen a raison van 80 cent/ kilometer helemaal naar Drenthe. Maak er zelf kippensoep van voor daklozen, of voor een buurtBBQ.

Iedereen zit vanavond weer aan z'n aardappels-groente-vlees, maar een stelletje overlastgevende hanen moet tegen gemeentelijke kosten worden verplaatst om te voorkomen dat omnivorisch Utrecht tegen de emotionele enkels wordt geschopt wegens de dood van een kip. Als het maar in een folietje zit, is het niet erg, want dan is het geen dier (geweest).

Stelletje wegkijkers en softe probleemoplossers.

Je zou ze moeten vangen, in een kooi doen en de geplaagde buurtbewoners ter plekke de keus geven: of je draait ze hier en nu zelf de nek om, of je kijkt toe hoe ze de nek worden omgedraaid, of we laten ze los en je mag niet meer klagen.